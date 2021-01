Esce un gossip sulla figlia Al Bano e la Lecciso, Jasmine Carrisi (Di venerdì 15 gennaio 2021) La figlia di Al Bano e la Lecciso sarebbe pronta a delle grandi novità, questa è la notizia che circola su di lei Jasmine Carrisi si è fatta conoscere grazie al programma The Voice Senior come giudice e coach insieme al padre Al Bano. Presa per la sua giovane età e anche perché lei stessa L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ladi Ale lasarebbe pronta a delle grandi novità, questa è la notizia che circola su di leisi è fatta conoscere grazie al programma The Voice Senior come giudice e coach insieme al padre Al. Presa per la sua giovane età e anche perché lei stessa L'articolo proviene da YesLife.it.

Lol03919653 : @can_cuba @canyaman_fans @CanYamanMedia @canyamanunivers @CanYamanNews @CanYamanFandom @CYLatamSupport… - Cristin67233776 : ma anche a voi viene una vampata di calore in testa tutte le volte che esce fuori qualcosa di questo gossip? ??????tip… - mybabyboobear : RT @fallijng: @caticanonico sinceramente mi sono stufata dell’Italia,tutti hanno la mente chiusa e non è possibile vhe ancora hanno da dire… - fallijng : @caticanonico sinceramente mi sono stufata dell’Italia,tutti hanno la mente chiusa e non è possibile vhe ancora han… - mightaslirry : RT @igotyouacookie: domani esce la canzone di josh, vediamo quanto pubblico a hsmtmts ci porta questo gossip -