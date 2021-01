Epic Games riduce i montepremi per i tornei eSports! (Di venerdì 15 gennaio 2021) Epic Games ha annunciato di voler ridurre i montepremi legati ai tornei eSports di Fortnite Il 2020 è stato un anno di forte crescita per i tornei elettronici competitivi in tutto il mondo. Suona quindi ancor più incredibile la decisione presa da Epic Games, che ha scelto di diminuire il totale dei montepremi legati al settore eSports. La scelta sembra dovuta ad una situazione economica non proprio rosea della casa di sviluppo americana. Durante il 2020, infatti, Epic Games non ha soltanto dovuto affrontare la crisi economica globale, ma anche le battaglie con due colossi come Apple e Google. Basterà questa mossa molto discutibile a mettere in crisi il settore? La decisione di Epic ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 15 gennaio 2021)ha annunciato di voler ridurre ilegati aieSports di Fortnite Il 2020 è stato un anno di forte crescita per ielettronici competitivi in tutto il mondo. Suona quindi ancor più incredibile la decisione presa da, che ha scelto di diminuire il totale deilegati al settore eSports. La scelta sembra dovuta ad una situazione economica non proprio rosea della casa di sviluppo americana. Durante il 2020, infatti,non ha soltanto dovuto affrontare la crisi economica globale, ma anche le battaglie con due colossi come Apple e Google. Basterà questa mossa molto discutibile a mettere in crisi il settore? La decisione di...

AppleEducate : RT @Vittorino1806: In merito alla rimozione del gioco 'Fornite' dall'App Store, oggi 'Epic Games' ha denunciato Apple, nel Regno Unito, con… - AppleRTweet : RT @Vittorino1806: In merito alla rimozione del gioco 'Fornite' dall'App Store, oggi 'Epic Games' ha denunciato Apple, nel Regno Unito, con… - Vittorino1806 : In merito alla rimozione del gioco 'Fornite' dall'App Store, oggi 'Epic Games' ha denunciato Apple, nel Regno Unito… - CSItaliaASD : #StarWars #BattlefrontII gratis su #EpicGamesStore! Scopri di più su: - AppleRTweet : RT @Eurogamer_it: #EpicGames intraprende un'azione legale contro #Apple e #Google in UK. -

Ultime Notizie dalla rete : Epic Games Fortnite: Epic Games sta tagliando i montepremi, eSports a rischio? La Gazzetta dello Sport Epic Games riduce i montepremi per i tornei eSports!

Epic Games ha annunciato di voler ridurre i montepremi legati ai tornei eSports di Fortnite, mettendo a rischio la scena competitiva.

Star Wars: Battlefront 2, 10 segreti che (probabilmente) vi sono sfuggiti

Ecco 10 segreti che probabilmente non avete notato in Star Wars: Battlefront 2, il gioco EA appena sbarcato su Xbox Game Pass.. Star Wars: Battlefront 2 ormai ha qualche anno sulle spalle, ma rimane ...

Epic Games ha annunciato di voler ridurre i montepremi legati ai tornei eSports di Fortnite, mettendo a rischio la scena competitiva.Ecco 10 segreti che probabilmente non avete notato in Star Wars: Battlefront 2, il gioco EA appena sbarcato su Xbox Game Pass.. Star Wars: Battlefront 2 ormai ha qualche anno sulle spalle, ma rimane ...