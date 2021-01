Ecco Strootman | il miracoloso Genoa per rigenerarsi

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Il ritorno in Serie A di Kevinè la notizia di mercato della settimana: riuscirà il centrocampista olandese a riscoprirsi campione con il? Sette anni fa o giù di lì, Kevinera unanimemente considerato fra i migliori centrocampisti al mondo. Il suo impatto con il campionato italiano fu straordinario e in poche settimane divenne punto di riferimento della Roma di Rudi Garcia. Poco prima, appena ventiduenne, il vate olandese Van Gaal lo scelse come capitano della Nazionale Oranje. Il più giovane capitano della storia, oltretutto, al cospetto di una squadra che poteva vantare giocatori di fama mondiale quali Robben, Sneijder o Van Persie. Insomma, il mancino di Ridderkerk non era un giocatore qualunque. Un’ascesa rapidissima e una quanto mai vorticosa caduta negli abissi da quel maledetto 9 marzo 2014. Il ...