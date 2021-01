DPCM in arrivo: scuole, impianti sci e spostamenti. Cosa cambia? (Di venerdì 15 gennaio 2021) Nonostante lo “strappo” di Renzi, non si ferma il lavoro del Governo in attesa di capire Cosa succederà nelle prossime ore: il Presidente del Consiglio Conte ha deciso di tentare l’azzardo e nella giornata di ieri ha fatto sapere che chiederà la fiducia alla Camera lunedì. Il giorno si presenterà al Senato. Intanto, non si piega la curva dei contagi nel nostro Paese e l’imperativo è scongiurare che i numeri continuino a crescere, nei prossimi giorni. “I dati europei sono in significativo peggioramento. La situazione non può essere sottovalutata. Lavoriamo insieme tempestivamente ad anticipare le restrizioni per evitare una nuova forte ondata“. Questa la linea indicata ieri dal ministro della Salute Roberto Speranza, durante l’incontro con le Regioni per definire il perimetro d’azione del nuovo DPCM in vigore dal 16 gennaio al 5 ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 15 gennaio 2021) Nonostante lo “strappo” di Renzi, non si ferma il lavoro del Governo in attesa di capiresuccederà nelle prossime ore: il Presidente del Consiglio Conte ha deciso di tentare l’azzardo e nella giornata di ieri ha fatto sapere che chiederà la fiducia alla Camera lunedì. Il giorno si presenterà al Senato. Intanto, non si piega la curva dei contagi nel nostro Paese e l’imperativo è scongiurare che i numeri continuino a crescere, nei prossimi giorni. “I dati europei sono in significativo peggioramento. La situazione non può essere sottovalutata. Lavoriamo insieme tempestivamente ad anticipare le restrizioni per evitare una nuova forte ondata“. Questa la linea indicata ieri dal ministro della Salute Roberto Speranza, durante l’incontro con le Regioni per definire il perimetro d’azione del nuovoin vigore dal 16 gennaio al 5 ...

Il Governo sta varando le nuove regole per assegnare il colore alle regioni, la Sardegna rischia di finire in zona arancione ...

