Dieselgate - Archiviato il procedimento per manipolazione di mercato contro Winterkorn

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Il tribunale di Braunschweig hailpenale nei confronti di Martinper presuntadi, una delle accuse mosse dalla procura della Bassa Sassonial'ex numero uno della Volkswagen nell'ambito deldovrà comunque affrontare un altro processo con un capo d'imputazione più grave, quello di frode commerciale: un filone che invece va avanti e che dovrebbe portare l'ex manager a comparire davanti ai giudici a fine febbraio. Le motivazioni dei giudici. Proprio nel quadro giudiziario in cui è coinvolto, accusato parallelamente di altri reati, va letta l'archiviazione decisa dalla corte tedesca: "In questo contesto", hanno spiegato i giudici in una nota, ...

In Germania l'ex numero uno del gruppo Volkswagen dovrà comunque comparire in tribunale per difendersi da accuse più gravi ...Il procedimento giudiziario contro l'ex capo della Volkswagen, Martin Winterkorn, è stato archiviato. Lo ha reso noto il tribunale di Braunschweig. Il processo per truffa nell'ambito dell'inchiesta su ...