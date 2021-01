Dakar 2021, è morto Pierre Cherpin: il pilota francese è deceduto per le gravi lesioni nell’incidente della settima tappa (Di venerdì 15 gennaio 2021) Non arrivano buone notizie sul conto del pilota francese della Husqvarna nella categoria Original by Motul (senza assistenza) Pierre Cherpin, protagonista di un brutto incidente nel corso della settima tappa della Dakar 2021, che portava la carovana da Ha’il a Sakaka il 10 gennaio. Ebbene, il 52enne francese purtroppo è deceduto all’ospedale di Lille, dove era stato trasferito in seguito al ricovero presso la struttura ospedaliera di Gedda. La gravità delle lesioni ha reso impossibile ai medici salvargli la vita. Una situazione che fin da subito si era presentata molto grave, visto che il referto medico immediato parlava di grave ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 gennaio 2021) Non arrivano buone notizie sul conto delHusqvarna nella categoria Original by Motul (senza assistenza), protagonista di un brutto incidente nel corso, che portava la carovana da Ha’il a Sakaka il 10 gennaio. Ebbene, il 52ennepurtroppo èall’ospedale di Lille, dove era stato trasferito in seguito al ricovero presso la struttura ospedaliera di Gedda. Latà delleha reso impossibile ai medici salvargli la vita. Una situazione che fin da subito si era presentata molto grave, visto che il referto medico immediato parlava di grave ...

SkySportF1 : Dakar, morto Hubert Auriol: fu il primo a vincere la corsa in moto e in auto #SkyMotori - corsedimoto : DAKAR - Un altro lutto colpisce la #Dakar. Pierre #Cherpin, protagonista di un grave incidente nella settima tappa,… - FLatelli : RT @Corriere: Dakar 2021, morto Pierre Cherpin caduto con la sua moto nel deserto - LiveGPit : #Dakar2021 Pierre Cherpin non ce l'ha fatta Di @privitera_marco - dinoadduci : Tragedia alla Parigi-Dakar, morto il pilota francese Cherpin -