CorSport | il Napoli e la grande promessa del pranzo sul Vesuvio | “lottare sempre”

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Quello organizzato ieri da Gattuso ad Ercolano, alla Masseria Guida (pagato da Bakayoko), è stato un “distensivo”, scrive il Corriere dello Sport, “per sorridere, alleggerire la tensione e smaltire anche le tossine”. Una cui hanno partecipato tutti, giocatori, staff tecnico, staff medico, ufficio stampa, con “divagazioni in linea con il principio generale, ‘depurarsi’ dallo stress da prestazione”. Un’occasione per “dialogare senza assilli sulle soluzioni da trovare in queste settimane” in cui è previsto un tour de force, fino alla Supercoppa contro la Juventus. Il quotidiano sportivo scrive: “E al ristorante, bisogna lasciare il broncio fuori dalla porta, evitando di ritrovarselo tra i piatti del giorno: però, in quel vortice di chiacchiere, ogni tanto c’è finita anche qualche domanda, inevitabile, che un calciatore può porsi, dopo una ...