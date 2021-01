Coronavirus in Toscana: 446 nuovi casi e 10 decessi (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il bollettino di venerdì 15 gennaio. I ricoverati in regione sono 844 (11 in meno rispetto a ieri), di cui 129 in terapia intensiva (3 in meno) Leggi su iltirreno.gelocal (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il bollettino di venerdì 15 gennaio. I ricoverati in regione sono 844 (11 in meno rispetto a ieri), di cui 129 in terapia intensiva (3 in meno)

