Chi è Tomori, il centrale difensivo in cima ai pensieri del Milan (Di venerdì 15 gennaio 2021) Fikayo Tomori potrebbe arrivare presto a Milano. Il difensore è il primo nome della lista scelto dalla dirigenza rossonera per rinforzare la rosa di Pioli. E’ nato a Calgary, canadese ma naturalizzato inglese, il centrale classe ’97 è cresciuto nelle giovanili del Chelsea e con quella maglia ha esordito tra i “grandi”. E’ andato in prestito per trovare più spazio al Brighton, al Derby e all’Hull, dal 2019 è rientrato in pianta stabile al servizio di Frank Lampard e potrebbe partire nuovamente per Milano, sponda rossonera. Il tecnico dei Blues ha detto che se andrà via sarà solamente per crescere ancora, in quanto il giocatore è parte dei progetti futuri del Chelsea. Foto: Independent L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 15 gennaio 2021) Fikayopotrebbe arrivare presto ao. Il difensore è il primo nome della lista scelto dalla dirigenza rossonera per rinforzare la rosa di Pioli. E’ nato a Calgary, canadese ma naturalizzato inglese, ilclasse ’97 è cresciuto nelle giovanili del Chelsea e con quella maglia ha esordito tra i “grandi”. E’ andato in prestito per trovare più spazio al Brighton, al Derby e all’Hull, dal 2019 è rientrato in pianta stabile al servizio di Frank Lampard e potrebbe partire nuovamente pero, sponda rossonera. Il tecnico dei Blues ha detto che se andrà via sarà solamente per crescere ancora, in quanto il giocatore è parte dei progetti futuri del Chelsea. Foto: Independent L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Noovyis : (Chi è Tomori, il centrale difensivo in cima ai pensieri del Milan) Playhitmusic - - KunGrax : RT @fra_macri: @DiMarzio @secieranedved @acmilan @SkySport Gianluca, Tra #Mandzukic e #Tomori chi è più vicino alla conclusione con il #Mil… - ACMmanu : @andre85milan @acmilan @soualihomeite per fortuna che non decidi tu allora ma persone competenti che sanno cosa far… - fra_macri : @DiMarzio @secieranedved @acmilan @SkySport Gianluca, Tra #Mandzukic e #Tomori chi è più vicino alla conclusione con il #Milan? - calciodangolo_ : ?? #Milan vicino a #Tomori, difensore attualmente in forza al #Chelsea. Tutto quello che c'è da sapere sul giocatore… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Tomori Chi è Fikayo Tomori, l’ex pupillo di Lampard e obiettivo del Milan Sky Sport Chi è Fikayo Tomori, il difensore vicino a vestire la maglia del Milan

Il Milan sarebbe molto vicino all’acquisto del difensore inglese Tomori, attualmente in forza al Chelsea di Lampard Il Milan potrebbe presto chiudere un colpo per la difesa, con l’arrivo di Tomori dag ...

LIVE Calciomercato Milan, notizie in tempo reale: Tomori più vicino, rilfessioni su Mandzukic

LIVE Calciomercato Milan: tutte le notizie e le trattative dei rossoneri aggiornate in diretta e in tempo reale ...

Il Milan sarebbe molto vicino all’acquisto del difensore inglese Tomori, attualmente in forza al Chelsea di Lampard Il Milan potrebbe presto chiudere un colpo per la difesa, con l’arrivo di Tomori dag ...LIVE Calciomercato Milan: tutte le notizie e le trattative dei rossoneri aggiornate in diretta e in tempo reale ...