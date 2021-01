Cenerentola | simbologia e analisi di una delle fiabe più famose

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 15 gennaio 2021): numerose sono le versioni di questa popolarissima narrazione. Originata, probabilmente, da Rodopi un’ antica fiaba egiziana citata da Erodoto e, considerata, il primo archetipo letterario della fiaba stessa. Nel nuovo appuntamento della rubrica Letteratura per l’Infanziadi unapiù note della tradizione., eredità culturale della tradizione letteraria e favolistica Una fiaba talmente popolare e conosciuta in tutto il mondo da contare centinaia di versioni. Sì perché,, è una pietra miliare della cultura favolistica: eredità e retaggio culturale di numerosi popoli. Nata originariamente da Rodopi, antica fiaba egizia, la prima versione nota in Occidente è quella di Gianbattista Basile. La gatta ...