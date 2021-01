Cane e gatto, come farli adattare a una nuova casa (Di venerdì 15 gennaio 2021) Quando ci si trasferisce in una nuova casa spesso la fase di adattamento può diventare complesso, anche e soprattutto se si chiamano in causa gli animali domestici. Cani e gatti sono infatti molto abitudinari, e possono vivere questo momento con difficoltà e stress. Vediamo dunque alcuni consigli per rendere più semplice per loro la transizione. Leggi su periodicodaily (Di venerdì 15 gennaio 2021) Quando ci si trasferisce in unaspesso la fase di adattamento può diventare complesso, anche e soprattutto se si chiamano in causa gli animali domestici. Cani e gatti sono infatti molto abitudinari, e possono vivere questo momento con difficoltà e stress. Vediamo dunque alcuni consigli per rendere più semplice per loro la transizione.

MoliPietro : Cane e gatto, come farli adattare a una nuova casa - volalibera1 : RT @MyWalkingDog_it: Gatto VS Cane. Gara di abilità???? - ChinthadaSuresh : RT @SalaLettura: Il gatto che se andava da solo” di R. Kipling è un racconto avventuroso su come cane e gatto hanno stretto il patto di con… - sanluigino : RT @strafui: O Dio del paradiso se arriverò lassù ascolta questo avviso: non occorre che tu mi venga incontro all'uscio ma manda il cane, l… - tommdbln : @Chrisdbln @honeydbln piacere, io sono thomas perché abbiamo già un cane e un gatto e non voglio che casa diventi uno zoo :) -

Ultime Notizie dalla rete : Cane gatto Cani e gatti, boom di adozioni: svuotati i rifugi dell'Enpa Il Gazzettino Nel 2020 crescono le adozioni di cani e gatti.

Durante il lockdown, da nord a sud Italia, c'è stato un boom di adozioni di cani e gatti. La presidente Enpa: "un piccolo miracolo".

Il gatto Ginger: ama giocare con la neve per un preciso motivo

Il gatto Ginger, che vive in Russia, ama giocare con la neve per un preciso motivo: non scorda da dove è venuto e cosa faceva. Il gatto Ginger sulla neve mentre si lecca le zampe (Fonte Facebook) Siam ...

Durante il lockdown, da nord a sud Italia, c'è stato un boom di adozioni di cani e gatti. La presidente Enpa: "un piccolo miracolo".Il gatto Ginger, che vive in Russia, ama giocare con la neve per un preciso motivo: non scorda da dove è venuto e cosa faceva. Il gatto Ginger sulla neve mentre si lecca le zampe (Fonte Facebook) Siam ...