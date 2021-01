Cammarata (Agrigento) – tragico incidente sulla Sp24: feriti di cui uno gravissimo (Di venerdì 15 gennaio 2021) I vigili del fuoco hanno lavorato lungamente per estrarre il conducente dalle lamiere contorte. L’uomo è stato poi caricato sull’elisoccorso del 118 di Caltanissetta e trasferito al Sant’Elia Grave incidente stradale stamattina sulla strada provinciale Sp24 per Cammarata all’altezza del bivio Tumarrano. Un rimorchio, per cause ancora in fase di accertamento, è finito contro due auto Leggi su periodicodaily (Di venerdì 15 gennaio 2021) I vigili del fuoco hanno lavorato lungamente per estrarre il conducente dalle lamiere contorte. L’uomo è stato poi caricato sull’elisoccorso del 118 di Caltanissetta e trasferito al Sant’Elia Gravestradale stamattinastrada provincialeperall’altezza del bivio Tumarrano. Un rimorchio, per cause ancora in fase di accertamento, è finito contro due auto

MoliPietro : Cammarata (Agrigento) – tragico incidente sulla Sp24: feriti di cui uno gravissimo - live_palermo : Rimorchio si sgancia e colpisce auto nell'agrigentino: due feriti gravi - maggiogiugno : Offerta Giugno a Cammarata nella Valle dei Templi in Agriturismo Biologico in Autogestione per 10/15/18 Persone -