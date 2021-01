Callejon per la prima volta al Maradona: è stato tra i più amati del decennio (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Domenica 17 gennaio nel lunch match di giornata si sfideranno Napoli e Fiorentina. La prima sfida da ex per Josè Maria Callejon che per la prima volta varcherà i cancelli dello Stadio Maradona. Un ritorno d’eccezione per uno dei giocatori più amati dell’ultimo decennio azzurro. Callejon ed il Napoli hanno avuto una storia d’amore che è destinata a rimanere negli annali. Già perché le due parti sono praticamente cresciute insieme, ottenuti grandi risultati e soprattutto lo spagnolo ha sempre dato il 110% in campo e fuori. Era uno dei senatori, uno di quelli su cui si poteva sempre contare. Al di là del suo valore in campo, indiscutibile, era un leader di spogliatoio e mai una parola fuori posto. Insomma un giocatore ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Domenica 17 gennaio nel lunch match di giornata si sfideranno Napoli e Fiorentina. Lasfida da ex per Josè Mariache per lavarcherà i cancelli dello Stadio. Un ritorno d’eccezione per uno dei giocatori piùdell’ultimoazzurro.ed il Napoli hanno avuto una storia d’amore che è destinata a rimanere negli annali. Già perché le due parti sono praticamente cresciute insieme, ottenuti grandi risultati e soprattutto lo spagnolo ha sempre dato il 110% in campo e fuori. Era uno dei senatori, uno di quelli su cui si poteva sempre contare. Al di là del suo valore in campo, indiscutibile, era un leader di spogliatoio e mai una parola fuori posto. Insomma un giocatore ...

grsmtt : @Szobosalv io ho panchinato Miranchuk per tentare la carta Callejon da ex, ma ammetto di essere tentato da Ale - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Juanmi Callejon: “Domenica sarà un pomeriggio speciale per Josè. Napoli… - elioandthepeach : Per la partita di domenica vi fa più male il pensiero di giocare contro Callejon oppure di giocare con Hysaj sulla destra? - Picaciu2 : @AleStile_94 @tuttonapoli Ahahahah, veramente lo teneva in panchina per far giocare callejon che ora fa la panchina… - haaalandismo : @Szobosalv Callejon la risolve domenica, non sappiamo per chi però -