Calciomercato | la Roma punta il Papu Gomez | domani l' incontro tra le due società

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Tra El Shaarawy e Bernard (ri)sil. In attesa del derby di stasera lacontinua a lavorare sul mercato invernale con il nuovo gm Tiago Pinto pronto a regalare due rinforzi a ...

Gazzetta_it : #Genoa, ecco #Strootman “Un gruppo di valore. #Roma da scudetto” - RealPiccinini : Confermo l’anticipazione di ieri: venerdì “tradirò” il Club e sarò ospite a Calciomercato l’Originale, subito dopo… - Glongari : #Roma nuovi contatti con l’entourage del centrocampista #Otavio del #Porto. Il giocatore è in scadenza di contratto… - romatube_it : ?? ESCLUSIVA RT ?? ??Tutto quello che c'è da sapere sulla trattativa tra Atalanta e Roma #Atalanta #AsRoma #SerieA… - miki_gio : ?? ESCLUSIVA RT ?? ??Tutto quello che c'è da sapere sulla trattativa tra Atalanta e Roma #Atalanta #AsRoma #SerieA… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Roma

Sport Fanpage

Duncan, 27 anni, centrocampista ghanese della Fiorentina, è in arrivo al Cagliari. Manca solo l'ufficialità: il giocatore sta effettuando le visite mediche a Villa Stuart a Roma e potrebbe raggiungere ...Unità d’intenti nello spogliatoio e, finalmente, in società: solo così la Roma potrà diventare davvero grande ... l'accordo con il club cinese in caso di mancato adattamento al calcio cinese e quello ...