Bologna-Verona, Mihajlovic: “Serve umiltà, siamo in crisi” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match delle 15 contro il Verona. I rossoblù non vincono da otto partite e hanno assoluto bisogno di fare punti. Dopo il passo falso di Marassi contro il Genoa, i felsinei cercano il riscatto per invertire la rotta presa in campionato. A proposito Mihjalovic ha spiegato: «In 8 partite abbiamo messo assieme 3 sconfitte e 5 pareggi. Possiamo parlare di una crisi di risultati, ma non di prestazioni perché quelle le abbiamo sempre fatte. Non dimentichiamoci, però, che per un mese e mezzo abbiamo giocato senza 7/8 giocatori, causa infortuni. In alcune partite avremmo meritato di più ma andiamo avanti e la cosa che mi da fiducia è che abbiamo recuperato quasi tutti, perciò sono convinto che da domani ritorneremo a fare ... Leggi su sportface (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il tecnico del, Sinisa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match delle 15 contro il. I rossoblù non vincono da otto partite e hanno assoluto bisogno di fare punti. Dopo il passo falso di Marassi contro il Genoa, i felsinei cercano il riscatto per invertire la rotta presa in campionato. A proposito Mihjalovic ha spiegato: «In 8 partite abbiamo messo assieme 3 sconfitte e 5 pareggi. Posparlare di unadi risultati, ma non di prestazioni perché quelle le abbiamo sempre fatte. Non dimentichiamoci, però, che per un mese e mezzo abbiamo giocato senza 7/8 giocatori, causa infortuni. In alcune partite avremmo meritato di più ma andiamo avanti e la cosa che mi da fiducia è che abbiamo recuperato quasi tutti, perciò sono convinto che da domani ritorneremo a fare ...

