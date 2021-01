Biden parte in quarta. 1.900 miliardi per vaccini e poveri d’America (Di venerdì 15 gennaio 2021) Joe Biden entra ufficialmente in azione. A cinque giorni dalla cerimonia di insediamento che sancirà la fine, discussa, della presidenza Trump, il futuro presidente degli Stati Uniti vincitore delle elezioni più tese e travagliate della storia americana recente, alza il sipario sulla politica economica che verrà. Sotto il segno di Biden, certo, ma anche di quella Janet Yellen nominata segretario al Tesoro e dal passato targato Fed, lanciata da Bill Clinton. In occasione del suo discorso di insediamento Biden presenterà, come anticipato dalla stampa statunitense, un piano da 1.900 miliardi di dollari, a base di sussidi e aiuti a 12 milioni di americani sotto la soglia di povertà. La svolta, c’è. Perché non è certo il primo piano pandemico che gli Stati Uniti vedono arrivare, visto che la presidenza Trump ha portato in ... Leggi su formiche (Di venerdì 15 gennaio 2021) Joeentra ufficialmente in azione. A cinque giorni dalla cerimonia di insediamento che sancirà la fine, discussa, della presidenza Trump, il futuro presidente degli Stati Uniti vincitore delle elezioni più tese e travagliate della storia americana recente, alza il sipario sulla politica economica che verrà. Sotto il segno di, certo, ma anche di quella Janet Yellen nominata segretario al Tesoro e dal passato targato Fed, lanciata da Bill Clinton. In occasione del suo discorso di insediamentopresenterà, come anticipato dalla stampa statunitense, un piano da 1.900di dollari, a base di sussidi e aiuti a 12 milioni di americani sotto la soglia di povertà. La svolta, c’è. Perché non è certo il primo piano pandemico che gli Stati Uniti vedono arrivare, visto che la presidenza Trump ha portato in ...

