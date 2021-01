Amanda Lear si è vaccinata contro il Coronavirus: l’annuncio (Di venerdì 15 gennaio 2021) Un milione di persone si sono già vaccinate in Italia contro il Covid-19: tra queste anche l'attrice e cantante L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 15 gennaio 2021) Un milione di persone si sono già vaccinate in Italiail Covid-19: tra queste anche l'attrice e cantante L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Ginko_21 : RT @poseplastiche_: Amanda Lear si è vaccinata, oggi abbiamo una preoccupazione in meno - Diegociorra : Cioè pensa se adesso che Amanda Lear è vaccinata si scatenasse la stessa reazione e tutti i gay diventassero immuni ?? - Ilmale7 : Perché ad Amanda Lear le fanno il vaccino? Non è troppo giovane? #vaccino #vaccinoCovid #VaccinoAntiCovid… - gabree1991 : RT @poseplastiche_: Amanda Lear si è vaccinata, oggi abbiamo una preoccupazione in meno - salutamincasa : Choc Amanda Lear ha più di 80 anni. -

