Vaccini, giro di boa per gli ospedali genovesi: copertura oltre il 70%. Lunedì via ai richiami (Di giovedì 14 gennaio 2021) Stazionari i ricoveri per il Covid-19, nessun decesso in città. Sollievo per i pronto soccorso: pochi accessi da influenza Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 14 gennaio 2021) Stazionari i ricoveri per il Covid-19, nessun decesso in città. Sollievo per i pronto soccorso: pochi accessi da influenza

laltraguanciama : RT @Alessan87490307: @Max20347571 @laltraguanciama non'è terzo mondo ,anzi ....sta molto meglio del Brasile e dell' Argentina , sono accuse… - Alessan87490307 : @Max20347571 @laltraguanciama non'è terzo mondo ,anzi ....sta molto meglio del Brasile e dell' Argentina , sono acc… - FabioMP85 : @ManueleVailati @sbonaccini @colla_vincenzo non sono andati a scuola perchè nel mondo c'è una pandemia che causa mo… - AlbertoPolinel1 : @mgmaglie Ma stiamo scherzando? La Lombardia ha 10 milioni di abitanti e ci mancherebbe che nei numeri assoluti non… - 437647627 : @you_trend Questo è il primo giro, giusto? Ci vuole il richiamo per considerare 'vaccinata' una persona? Cioè per v… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini giro Vaccini, giro di boa per gli ospedali genovesi: copertura oltre il 70%. Lunedì via ai richiami Il Secolo XIX Iniziano le vaccinazioni per i sanitari “territoriali”

Coinvolti 300 fra medici e infermieri che lavorano in distretti e Case della salute Già “coperto” l’80 per cento degli ospiti delle Residenze Rsa della Lunigiana ...

Case di riposo, adesione di massa ai vaccini

Le prime somministrazioni a Pollenza, Sant’Angelo in Pontano e Montecassiano. Oggi tocca a Loro Piceno, Gualdo, Treia e Mogliano ...

Coinvolti 300 fra medici e infermieri che lavorano in distretti e Case della salute Già “coperto” l’80 per cento degli ospiti delle Residenze Rsa della Lunigiana ...Le prime somministrazioni a Pollenza, Sant’Angelo in Pontano e Montecassiano. Oggi tocca a Loro Piceno, Gualdo, Treia e Mogliano ...