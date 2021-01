Supplenti Covid | Ministero autorizza pagamento arretrati Emissione speciale 18 gennaio

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Via libera aldi tutte le mensilità arretrate per i, alcuni dei quali pur essendo stati assunti da ottobre non hanno ancora ricevuto neanche uno stipendio. Dopo la delusione di dicembre, questa potrebbe essere la volta buona. Ilfornisce informazioni dettagliate alle segreterie, per evitare ritardi che possano compromettere l'. L'articolo .