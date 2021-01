Su Fb Conte invita a “mandare a casa Renzi”, poi smentisce. E Renzi blocca Casalino su Wapp (Di giovedì 14 gennaio 2021) Scherzetti, dispettucci, botta e risposta, silenzi. Come due ragazzini alle prese con una lite da oratorio, Matteo Renzi e Giuseppe Conte litigano a distanza anche attraverso i propri intermediari, alcuni dei quali, in questi giorni, si sono proposti invano come pontieri. Ed ecco che nel pieno della crisi di governo, spunta un ridicolo retroscena che fa seguito alle presunte minacce rivolte dal portavoce di Renzi, Rocco casalino, al leader di Iv, “in Senato di asfaltiamo”. Secondo il Messaggero, Renzi, dopo aver letto di quella frase sui giornali, avrebbe bloccato casalino su Wapp, interrompendo di fatto l’unico canale di comunicazione privilegiato tra il dissidente della maggioranza e il presidente ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 14 gennaio 2021) Scherzetti, dispettucci, botta e risposta, silenzi. Come due ragazzini alle prese con una lite da oratorio, Matteoe Giuseppelitigano a distanza anche attraverso i propri intermediari, alcuni dei quali, in questi giorni, si sono proposti invano come pontieri. Ed ecco che nel pieno della crisi di governo, spunta un ridicolo retroscena che fa seguito alle presunte minacce rivolte dal portavoce di, Roccolino, al leader di Iv, “in Senato di asfaltiamo”. Secondo il Messaggero,, dopo aver letto di quella frase sui giornali, avrebbetolino su, interrompendo di fatto l’unico canale di comunicazione privilegiato tra il dissidente della maggioranza e il presidente ...

Tommasolabate : Dopo la mediazione del Pd, Conte ritira la minaccia di andare avanti senza Renzi e lo invita a non far dimettere le… - ManricoMaci : RT @Mariettatidei: Sul profilo Fb di #Conte compare una storia che invita a sostenerlo e a 'mandare a casa' #Renzi. Questo è il senso delle… - Rossana44792035 : RT @Mariettatidei: Sul profilo Fb di #Conte compare una storia che invita a sostenerlo e a 'mandare a casa' #Renzi. Questo è il senso delle… - ninabecks1 : RT @Mariettatidei: Sul profilo Fb di #Conte compare una storia che invita a sostenerlo e a 'mandare a casa' #Renzi. Questo è il senso delle… - stella7815 : Giallo a palazzo Chigi. Spunta per alcuni minuti nelle storie Facebook del profilo ufficiale del presidente del Con… -