Spot Nuvenia bollato come inadatto ai minori e privo di «rilevanza sociale» (Di giovedì 14 gennaio 2021) Lo Spot pubblicitario di Nuvenia per la campagna Libra di osare ha fatto discutere moltissimo, su questo non c’è alcun dubbio. In rete la polemica si era scatenata e il social media manager del brand aveva anche iniziato a rispondere a chi criticava e agli odiatori spiegando perché non aveva senso dire “denuncio questo schifo al Garante dell’infanzia” – solo uno dei tanti commenti spregiativi -. I commenti come quello appena citato erano stati ritenuti ridicoli da molti ma, alla luce della Risoluzione del 17 dicembre del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e minori la questione – assurdamente – cambia. LEGGI ANCHE >>> La rivoluzione di Nuvenia che mostra il sangue mestruale rosso e non blu Spot Nuvenia minori: ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 14 gennaio 2021) Lopubblicitario diper la campagna Libra di osare ha fatto discutere moltissimo, su questo non c’è alcun dubbio. In rete la polemica si era scatenata e il social media manager del brand aveva anche iniziato a rispondere a chi criticava e agli odiatori spiegando perché non aveva senso dire “denuncio questo schifo al Garante dell’infanzia” – solo uno dei tanti commenti spregiativi -. I commentiquello appena citato erano stati ritenuti ridicoli da molti ma, alla luce della Risoluzione del 17 dicembre del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media ela questione – assurdamente – cambia. LEGGI ANCHE >>> La rivoluzione diche mostra il sangue mestruale rosso e non blu: ...

trash_italiano : Lo spot degli assorbenti Nuvenia ha violato il codice di autoregolamentazione media e minori: 'non conforme all’ora… - chiaraforti_ : RT @giornalettismo: Quel verdetto sullo spot #Nuvenia non è altro che l'ulteriore occasione persa per l'#Italia di normalizzare il ciclo me… - morningfly83 : RT @trash_italiano: Lo spot degli assorbenti Nuvenia ha violato il codice di autoregolamentazione media e minori: 'non conforme all’oraria… - Simona_Manzini : RT @giornalettismo: Quel verdetto sullo spot #Nuvenia non è altro che l'ulteriore occasione persa per l'#Italia di normalizzare il ciclo me… - giornalettismo : Quel verdetto sullo spot #Nuvenia non è altro che l'ulteriore occasione persa per l'#Italia di normalizzare il cicl… -

Ultime Notizie dalla rete : Spot Nuvenia Polemica per lo spot Nuvenia | “non conforme all'oraria di fascia protetta” – VIDEO Zazoom Blog Donne: quando la pubblicità produce indignazione

Il corpo femminile nel 2021 dà ancora scandalo, perché noi donne per prime siamo state educate a coprirlo e a parlarne quasi non ci appartenesse.

Sessualità femminile senza veli: polemiche per lo spot Nuvenia

Sfida ogni tabù sulla sessualità della donna il nuovo spot "Viva la vulva" lanciato da Nuvenia per pubblicizzare la sua linea di assorbenti per pelli ...

Il corpo femminile nel 2021 dà ancora scandalo, perché noi donne per prime siamo state educate a coprirlo e a parlarne quasi non ci appartenesse.Sfida ogni tabù sulla sessualità della donna il nuovo spot "Viva la vulva" lanciato da Nuvenia per pubblicizzare la sua linea di assorbenti per pelli ...