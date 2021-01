Silvio Berlusconi ricoverato d’urgenza per problemi al cuore (Di giovedì 14 gennaio 2021) Silvio Berlusconi è stato ricoverato d’urgenza per problemi cardiaci. La notizia dell’ultim’ora è stata confermata dal dottor Zangrillo, suo medico personale. Il leader di Forza italia è attualmente ricoverato al Centro cardio toracico di Monaco, ospedale specializzato del Principato. Potrebbe anche interessarti >> Berlusconi e la sua patologia cardiaca Berlusconi ricoverato in ospedale Zangrillo ha L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 14 gennaio 2021)è statopercardiaci. La notizia dell’ultim’ora è stata confermata dal dottor Zangrillo, suo medico personale. Il leader di Forza italia è attualmenteal Centro cardio toracico di Monaco, ospedale specializzato del Principato. Potrebbe anche interessarti >>e la sua patologia cardiacain ospedale Zangrillo ha L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

repubblica : Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale a Monaco - SkyTG24 : Silvio Berlusconi ricoverato a Monaco, Zangrillo: “Problema cardiaco” - SkySport : Berlusconi ricoverato a Monaco, il medico: 'Problema cardiaco' - neifatti : Silvio Berlusconi ricoverato a Monaco - Mayflower014 : Silvio Berlusconi in ospedale a Monaco. Zangrillo: Problema cardiaco, prudente non affrontare il trasporto in Itali… -