Serena Bortone conduce da casa: "Ho il Covid ma sto bene" (Di giovedì 14 gennaio 2021) Anche io ho preso il Covid, ma per fortuna sto bene». Lo ha annunciato Serena Bortone , che si è collegata da casa per condurre il suo programma del pomeriggio "Oggi è un altro giorno» su Rai1. In... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 14 gennaio 2021) Anche io ho preso il, ma per fortuna sto». Lo ha annunciato, che si è collegata daper condurre il suo programma del pomeriggio "Oggi è un altro giorno» su Rai1. In...

quelliche_rai2 : Luca è una vera Tweet Star. ?? ‘’Tante foto con te, il tuo cane, il tuo cane e te.’’?? #Oggièunaltrogiorno anche a… - carotelevip : Serena Bortone in collegamento migliora: non interrompe continuamente gli ospiti per evitare problemi di ritardo e… - Maria33759436 : RT @bubinoblog: #IFattiVostri non vanno in onda oggi perché stanno sanificando tutti gli studi dopo la positività di Serena Bortone. Il tal… - ImpieriFilippo : RT @Adnkronos: #SerenaBortone: ''Anch'io positiva al #Covid ma asintomatica'' - carotelevip : Ma di Serena Bortone che è truccata meglio nel collegamento web da casa che in diretta negli studi Rai? Ne vogliamo… -