Renzi: se non ci vogliono non votiamo fiducia, opposizione (Di giovedì 14 gennaio 2021) Se arrivano i responsabili Iv andrà all'opposizione? "Sì. Se non ci vogliono, noi non diamo la fiducia, con molta libertà".Lo dice Matteo Renzi, a Dritto e rovescio, su Rete 4. "Se io sto fuori? Io sto fuori. Se loro hanno i numeri, questa è la democrazia parlamentare che vince. Tanto di cappello. Ma se i numeri non ce l'hanno si andrà al Quirinale e si farà un altro governo". "Martedì in Senato parlerà il presidente del Consiglio, uno che cambia maggioranza, e per noi Teresa Bellanova, una che in nome delle idee ha lasciato la poltrona. L'esatto opposto di chi per la poltrona un giorno è amico di Trump e uno di Biden, uno per i Dl Salvini e poi li cancella", continua Renzi. "Le elezioni si faranno nel 2023, vanno aperte le scuole e non le urne. L'ammucchiatona si farà fino a quando non ci sarà una ...

