Renzi annuncia dimissioni ministre IV ma non chiude a Conte: “Ci dia subito risposte” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Renzi annuncia dimissioni ministre IV ma non chiude a Conte. Dopo che Conte aveva detto di sperare che non si sarebbe arrivati alla crisi di Governo, scendendo a Palazzo Chigi dopo essere stato a colloquio con Mattarella, Renzi è intervenuto in conferenza stampa con le ministre Bonetti e Bellanova. Il leader di Italia Viva ha annunciato le dimissioni delle ministre e del sottosegretario Ivan Scalfarotto, aprendo di fatto la crisi di Governo. Dopo settimane di tira e molla e minaccia di una crisi di Governo ci siamo: Matteo Renzi parla in conferenza stampa dalla Camera dei deputati con le ministre Bonetti e Bellanova. Oggi il presidente del Consiglio è ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 14 gennaio 2021)IV ma non. Dopo cheaveva detto di sperare che non si sarebbe arrivati alla crisi di Governo, scendendo a Palazzo Chigi dopo essere stato a colloquio con Mattarella,è intervenuto in conferenza stampa con leBonetti e Bellanova. Il leader di Italia Viva hato ledellee del sottosegretario Ivan Scalfarotto, aprendo di fatto la crisi di Governo. Dopo settimane di tira e molla e minaccia di una crisi di Governo ci siamo: Matteoparla in conferenza stampa dalla Camera dei deputati con leBonetti e Bellanova. Oggi il presidente del Consiglio è ...

TgLa7 : #Renzi annuncia dimissioni di suoi ministri - lorepregliasco : Renzi annuncia le dimissioni di Bonetti, Bellanova e Scalfarotto - fanpage : Con le dimissioni di Bellanova, Bonetti e del sottosegretario Scalfarotto, si apre di fatto la #crisidigoverno - zetaraffix : RT @carlasignorile: #Renzi annuncia le dimissioni delle ministre di #ItaliaViva . Come appare la #crisigoverno da Oxford? ??l'opinione del p… - elisabettap38 : RT @Moonlightshad1: 'Non si governa con i post e con i like, non siamo al reality show'. [cit.] 'Sul palco del Lingotto annuncia azioni le… -