GiuliaBelard : 'Quei pochi minuti sono un'iniezione di vita'. Tra i reparti Covid aperti ai familiari (di G. Belardelli) - Giusi_c : Ma della linea della vita di Tommaso durata circa 2 ore, si è mostrato solo quei pochi secondi in puntata o c'è altro? #tzvip - dieffe55 : @giudiiiiiiiii il guaio è che quei pochi che lo fanno, poi ritornano sempre... - Giusi_c : @jasmineclaire24 @Eleonoraqueen9 Ma della sua linea della vita durata circa 2 ore, si è mostrato solo quei pochi se… - erionbuhali : @vanabeau Considerò cinque stelle una massa di incompetenti, ma visto la situazione non farei ciò che il ragazzino… -

Ultime Notizie dalla rete : Quei pochi

L'HuffPost

In Toscana una delibera detta le linee guida per consentire le visite ai malati più fragili o gravi. Le esperienze di Pisa, Prato, Empoli... "Con rigore e buon senso si può replicare ovunque, inaccett ...Tutto quello che bisogna sapere per orientarsi in tempi di pandemia per organizzare un semestre a scuola fuori dai confini europei. Obbligatorio avere sempre un piano B ...