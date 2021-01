Quanto guadagna Rocco Casalino: stipendio e reddito del portavoce (Di giovedì 14 gennaio 2021) Rocco Casalino è il portavoce e il capo ufficio stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Prima di arrivare a Palazzo Chigi, il responsabile della comunicazione è stato un personaggio televisivo: gran parte della sua fama proveniva dalla partecipazione a reality show e talk televisivi. Rocco Casalino: la biografia Rocco Casalino è nato il primo luglio 1972 nella cittadina tedesca di Frankental da una famiglia di origine pugliese e, più precisamente, originaria della Provincia di Brindisi. Resta in Germania per 16 anni, vivendo un’infanzia complicata a causa delle violenze del padre nei confronti della madre. Successivamente torna in Italia dove si diploma tecnico commerciale per poi conseguire una laurea in Ingegneria. Nel 2000, partecipa alla prima ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 14 gennaio 2021)è ile il capo ufficio stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Prima di arrivare a Palazzo Chigi, il responsabile della comunicazione è stato un personaggio televisivo: gran parte della sua fama proveniva dalla partecipazione a reality show e talk televisivi.: la biografiaè nato il primo luglio 1972 nella cittadina tedesca di Frankental da una famiglia di origine pugliese e, più precisamente, originaria della Provincia di Brindisi. Resta in Germania per 16 anni, vivendo un’infanzia complicata a causa delle violenze del padre nei confronti della madre. Successivamente torna in Italia dove si diploma tecnico commerciale per poi conseguire una laurea in Ingegneria. Nel 2000, partecipa alla prima ...

