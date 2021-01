Quando il reddito di cittadinanza non basta: la storia di Sonia, madre single sotto sfratto (Di giovedì 14 gennaio 2021) Per un seminterrato a Selva Candida (periferia nord di Roma), paga 600 euro di affitto, ma ne riceve solo 480 di sussidio: 'Ho mandato decine di curriculum ma non ho ottenuto alcuna risposta. Più ... Leggi su today (Di giovedì 14 gennaio 2021) Per un seminterrato a Selva Candida (periferia nord di Roma), paga 600 euro di affitto, ma ne riceve solo 480 di sussidio: 'Ho mandato decine di curriculum ma non ho ottenuto alcuna risposta. Più ...

LegaSalvini : ??QUESTO GOVERNO NON HA UN PIANO PER USCIRE DALLA CRISI. Quando a marzo ci sarà lo sblocco dei licenziamenti cosa pe… - PalermoToday : Quando il reddito di cittadinanza non basta: la storia di Sonia, madre single sotto sfratto - Today_it : Quando il reddito di cittadinanza non basta: la storia di Sonia, madre single sotto sfratto - StudioBonesi : Over 50, disabili, beneficiari di NASpI e reddito di cittadinanza: quando spettano i bonus assunzioni ...… - chiara_amt : 'La storia di Adriano, come tante altre, ci racconta invece che non esistono prospettive senza salari dignitosi, re… -