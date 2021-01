Puntare sullo sci di pista con questo trend climatico? L’uomo è davvero stupido

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Dopo anni di pensamenti, sono giunto alla conclusione chesia fondamentalmente. Di questa teoria (peraltro in passato ed oggi supportata da persone di ben altro livello del sottoscritto), si possono fornire un sacco di prove. Una delle innumerevoli è la pervicacia nel volersci dinelle località di montagna. Sì, lo so che qualcuno o tanti potrebbero eccepire che erano anni che non si vedeva così tanta neve su Alpi e Appennini, ma è anche vero che una rondine non fa primavera e, come ci ricorda Luca Mercalli ogni settimana nella sua rubrica sugiornale, continua inesorabile ildel riscaldamento globale, e “il 2020 è stato un altro anno tra i più caldi in due secoli al Nord Italia”. Del resto, “nell’ultimo secolo, i ...