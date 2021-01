Piano Pandemico, Finanza al Ministero della Salute: si indaga per epidemia colposa (Di giovedì 14 gennaio 2021) Questa mattina è scattata un’operazione della Guardia di Finanza al Ministero della Salute, nella sede dell’ISS e al Welfare della Regione Lombardia. Si stanno acquisendo documenti e informazioni relativi al Piano Pandemico che l’Italia avrebbe avuto in dotazione sin dal 2006. Di pochi giorni fa la bozza del nuovo Piano Pandemico 2021-23, che ha sottolineato come l’Italia si sia trovata impreparata anche a causa di questa importante lacuna. I reati ipotizzati sono di epidemia colposa e falso. GDF al Ministero della Salute: cosa succede L’inchiesta si collega all’indagine sull’operato delle istituzioni durante la prima ondata di ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 14 gennaio 2021) Questa mattina è scattata un’operazioneGuardia dial, nella sede dell’ISS e al WelfareRegione Lombardia. Si stanno acquisendo documenti e informazioni relativi alche l’Italia avrebbe avuto in dotazione sin dal 2006. Di pochi giorni fa la bozza del nuovo2021-23, che ha sottolineato come l’Italia si sia trovata impreparata anche a causa di questa importante lacuna. I reati ipotizzati sono die falso. GDF al: cosa succede L’inchiesta si collega all’indagine sull’operato delle istituzioni durante la prima ondata di ...

matteosalvinimi : GILETTI CONTRO SPERANZA: 'IL SUO LIBRO? PERCHÉ È STATO NASCOSTO? NEL LIBRO NON C'È NULLA CHE RIGUARDI IL PIANO PAND… - TeresaBellanova : Nel piano pandemico c'è scritto che in base alla scarsità di risorse i trattamenti saranno dati a chi può trarne ma… - ItaliaViva : Non possiamo dover scegliere chi curare e chi no: se la linea guida del piano pandemico è questa allora continuerem… - renton1972 : RT @MediasetTgcom24: Gdf nelle sedi di Iss e ministero della Salute per acquisire le carte del piano pandemico #pianopandemico https://t.c… - Silvia_Caprari : RT @reportrai3: Piano pandemico: perquisizioni in tutta Italia, Gdf al ministero della Salute #Report tornerà sul tema nella puntata del 2… -

Ultime Notizie dalla rete : Piano Pandemico Il piano influenzale del 2002 aveva previsto la pandemia. Ma è rimasto ignorato AGI - Agenzia Italia Covid: acquisizioni documenti su piano pandemico Gdf Bergamo a ministero Salute e Iss

Sono in corso da questa mattina acquisizioni della Guardia di finanza di Bergamo di documenti cartacei ed elettronici riguardanti il ...

Renault lancia il suo piano strategico. Dai volumi al valore, De Meo cambia tutto

Entro il 2025, il goal è un margine operativo gruppo almeno del 5%, raddoppiando rispetto al 2019 e non tenendo conto dell’anno pandemico. 24 lanci di prodotti entro il 2025 – di cui la metà nei segme ...

Sono in corso da questa mattina acquisizioni della Guardia di finanza di Bergamo di documenti cartacei ed elettronici riguardanti il ...Entro il 2025, il goal è un margine operativo gruppo almeno del 5%, raddoppiando rispetto al 2019 e non tenendo conto dell’anno pandemico. 24 lanci di prodotti entro il 2025 – di cui la metà nei segme ...