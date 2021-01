Per il garante l’informativa sul nuovo trattamento dei dati di WhatsApp non è chiara (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il trattamento dati WhatsApp è al centro dell’attenzione del garante per la privacy nel nostro paese. Tutto gira attorno a quel messaggio che coloro che usano WhatsApp hanno cominciato a visualizzare da circa una settimana e che avvisa gli utenti – che devono accettare ora o farlo in seguito – degli aggiornamenti a partire dall’8 febbraio. Messaggio e informativa relativa al cambiamento di WhatsApp sono stati definiti dal garante per la privacy nostrano «poco chiari», tanto che «devono essere valutati attentamente alla luce della disciplina in materia di privacy». LEGGI ANCHE >>> Ma siamo sicuri sia una buona idea lasciare WhatsApp per andare su Telegram? trattamento dati WhatsApp sotto esame ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ilè al centro dell’attenzione delper la privacy nel nostro paese. Tutto gira attorno a quel messaggio che coloro che usanohanno cominciato a visualizzare da circa una settimana e che avvisa gli utenti – che devono accettare ora o farlo in seguito – degli aggiornamenti a partire dall’8 febbraio. Messaggio e informativa relativa al cambiamento disono stati definiti dalper la privacy nostrano «poco chiari», tanto che «devono essere valutati attentamente alla luce della disciplina in materia di privacy». LEGGI ANCHE >>> Ma siamo sicuri sia una buona idea lasciareper andare su Telegram?sotto esame ...

LaStampa : WhatsApp, per il Garante della Privacy l’informativa sull’aggiornamento è poco chiara - G_A_V_76 : @borghi_claudio Lunedì e martedì ??? Praticamente tutto il tempo per cercare qualche accordicchio E menomale ch… - GianniVaretto : WhatsApp, per il Garante della Privacy l’informativa sull’aggiornamento è poco chiara - gigibeltrame : WhatsApp, per il Garante della Privacy l’informativa sull’aggiornamento è poco chiara #digilosofia… - EureosCriss : RT @muntzer_thomas: Uno che ha chiamato a caso @CottarelliCPI da un giorno all'altro per cercare di formare un governo senza nessuna maggio… -