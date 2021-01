One Planet Summit: l’Italia preme per l’obiettivo del 30% ma 200 ONG denunciano una possibile catastrofe (Di giovedì 14 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Il One Planet Summit, organizzato in Francia e presieduto da Emmanuel Macron, è stato presentato come il vertice in cui “i decisori politici e gli attori economici del mondo intero si sono riuniti per intervenire contro la perdita di biodiversità”. Sembra però essere servito principalmente a sancire la volontà di monetizzare la natura – attraverso soluzioni basate sulla natura, come le compensazioni di carbonio – e ad annunciare l’adesione di circa 50 paesi, tra cui l’Italia, alla “High Ambition Coalition for Nature and People” che promuove l’obiettivo disastroso di trasformare il 30% della Terra in “Aree Protette” entro il 2030. Nel suo intervento al Vertice, il Premier Conte ha annunciato che, nell’anno della Presidenza italiana del G20, l’Italia promuoverà l’adesione al target ... Leggi su improntaunika (Di giovedì 14 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Il One, organizzato in Francia e presieduto da Emmanuel Macron, è stato presentato come il vertice in cui “i decisori politici e gli attori economici del mondo intero si sono riuniti per intervenire contro la perdita di biodiversità”. Sembra però essere servito principalmente a sancire la volontà di monetizzare la natura – attraverso soluzioni basate sulla natura, come le compensazioni di carbonio – e ad annunciare l’adesione di circa 50 paesi, tra cui, alla “High Ambition Coalition for Nature and People” che promuovedisastroso di trasformare il 30% della Terra in “Aree Protette” entro il 2030. Nel suo intervento al Vertice, il Premier Conte ha annunciato che, nell’anno della Presidenza italiana del G20,promuoverà l’adesione al target ...

