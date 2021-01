No Vax e negazionisti scatenati sul web: sono ex grillini. Li guida Francesca Benevento, consigliere a Roma (Di giovedì 14 gennaio 2021) Francesca Benevento, ex grillina, consigliera nel XII municipio di Roma non crede nel Covid ed è come una no-vax. Nel 2009 aveva abbandonato il Movimento 5 stelle per passare al gruppo misto. In queste ore l’attenzione dei media si accesa su di lei dopo che ha pubblicato sulla sua pagina Facebook alcuni post anti-Covid e anti-vaccino. In uno degli ultimi parla dei medici che si sono vaccinati e cita anche un Bill Gates che ci vorrebbe tutti morti, in linea con le numerose teorie complottiste sulla «riduzione della popolazione mondiale». Francesca Benevento, il post sui medici che fanno il vaccino «Di preciso – scrive – i medici che si sottopongono a questo vaccino cosa vogliono dimostrare? Forse un atto di fede verso il loro aguzzino? Pur sapendo che per un vaccino occorrono 5 anni, ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 14 gennaio 2021), ex grillina, consigliera nel XII municipio dinon crede nel Covid ed è come una no-vax. Nel 2009 aveva abbandonato il Movimento 5 stelle per passare al gruppo misto. In queste ore l’attenzione dei media si accesa su di lei dopo che ha pubblicato sulla sua pagina Facebook alcuni post anti-Covid e anti-vaccino. In uno degli ultimi parla dei medici che sivaccinati e cita anche un Bill Gates che ci vorrebbe tutti morti, in linea con le numerose teorie complottiste sulla «riduzione della popolazione mondiale»., il post sui medici che fanno il vaccino «Di preciso – scrive – i medici che si sottopongono a questo vaccino cosa vogliono dimostrare? Forse un atto di fede verso il loro aguzzino? Pur sapendo che per un vaccino occorrono 5 anni, ...

SecolodItalia1 : No Vax e negazionisti scatenati sul web: sono ex grillini. Li guida Francesca Benevento, consigliere a Roma… - birbas3l3kta : @Joker__Reloaded @OttaviaPozzati @HuffPostItalia Bravo, decideranno il governo i no vax, i no covid e altri negazio… - irachetirigira : @thatgirldru @il_Conte78 E se gli influencer fossero tutti negazionisti no vax convinti? Se tra 6 mesi ci saranno… - DavideMontella4 : @michele_apicell @JackTel91780027 @catlatorre Poi quando la situazione è stata presa sul serio cosa ha fatto Salvin… - DavideMontella4 : @CptMaximum @DanieleFarinel4 @BarbascuraX E riguardo al virus, ricordiamoci che nella narrazione dell'opposizione i… -