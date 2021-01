Nella Bergamasca un caso positivo alla variante inglese del coronavirus (Di giovedì 14 gennaio 2021) Asst Bergamo Ovest, in uno dei punti di raccolta «drive through» è stato trovato un tampone positivo alla variante inglese. Si tratta di una persona rientrata dalla Gran Bretagna che si è sottoposta ai controlli obbligatori. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 14 gennaio 2021) Asst Bergamo Ovest, in uno dei punti di raccolta «drive through» è stato trovato un tampone. Si tratta di una persona rientrata dGran Bretagna che si è sottoposta ai controlli obbligatori.

Eurosport_IT : TUTTI AI PIEDI DI SOFIA GOGGIA! ?? Dominio assoluto della bergamasca nella discesa libera di St. Anton ??????… - ValBrembanaWeb : Nella bergamasca la nuova ondata di CoViD colpisce di più i ragazzini - AmoBergamo : #Bergamo Crescono ancora i casi settimanali di Covid nella Bergamasca. I dati Comune per Comune - tuttoatalanta : Gli incrementi dei nuovi casi, comune per comune, negli ultimi 7gg nella Bergamasca - _veRoooooooo_ : così, giusto per dire qualcosa. Saremo stati impreparati, avranno combinato tante cappellate (e potrei fare un elen… -

Ultime Notizie dalla rete : Nella Bergamasca Opportunità di lavoro nella scuola bergamasca MyValley.it DIRETTA/ Atalanta Cagliari vieo streaming Rai: a Bergamo arbitra Federico Dionisi

Diretta Atalanta Cagliari. Streaming video Rai del match ad eliminazione diretta valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia ...

Intesa, in uscita 7.200 ex dipendenti Ubi. In arrivo 3.500 assunzioni

Intesa Sanpaolo procederà a ulteriori 1.000 assunzioni, in aggiunta alle 2.500 già previste dall’accordo sindacale del 29 settembre 2020 sottoscritto con i sindacati di categoria. L’azione è finalizza ...

Diretta Atalanta Cagliari. Streaming video Rai del match ad eliminazione diretta valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia ...Intesa Sanpaolo procederà a ulteriori 1.000 assunzioni, in aggiunta alle 2.500 già previste dall’accordo sindacale del 29 settembre 2020 sottoscritto con i sindacati di categoria. L’azione è finalizza ...