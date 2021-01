Mercoledì 13 Gennaio 2021 – 291ª Seduta pubblica | Comunicato di seduta

Leggi su udine20

(Di giovedì 14 gennaio 2021)Ora inizio: 15:02 A conclusione delle comunicazioni del Ministro della salute sulle ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza da COVID-19, l’Assemblea ha approvato: la proposta di risoluzione di maggioranza, che impegna il Governo a deliberare la proroga dello stato di emergenza al 30 aprile, a confermare le misure di contenimento, ad approntare misure di ristoro in favore di attività economiche che subiranno limitazioni, a favorire la ripresa dell’attività didattica in presenza, ad approntare un adeguato piano dei trasporti, ad assicurare la più celere attuazione del paino vaccinale; gli impegni nn. 3 e 7 della proposta dei sen. Bernini (FI), Romeo (L-SP) e Ciriani (FdI), che riguardano l’omogeneità nella valutazione dei dati epidemiologici e l’ampliamento della platea dei professionisti sanitari coinvolti nella somministrazione dei ...