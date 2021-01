L’influenza stagionale sembra sparita: negli USA casi ai minimi storici. Da cosa dipende? (Di giovedì 14 gennaio 2021) Mentre la pandemia di coronavirus continua ad imperversare in tutto il mondo, L’influenza stagionale sembra aver colpito molte meno persone rispetto al solito, tanto che negli Stati Uniti gli esperti ritengono che si tratti dei numeri stagionali più bassi mai registrati. Nell’ultima stagione influenzale, dal 2019 al 2020, il CDC (Centers for Disease Control and Prevention) ha registrato 38.000.000 di casi di influenza negli Stati Uniti, con 405.000 ricoveri in ospedale e 22.000 morti, come ricorda il sito Kiro7. Tuttavia, negli ultimi mesi non è stato riportato alcun decesso causato dalL’influenza nello Stato di Washington. Una tendenza, come spiega il dottor Paul Pottinger, che non riguarda solo questo stato, ma praticamente l’intero ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Mentre la pandemia di coronavirus continua ad imperversare in tutto il mondo,aver colpito molte meno persone rispetto al solito, tanto cheStati Uniti gli esperti ritengono che si tratti dei numeri stagionali più bassi mai registrati. Nell’ultima stagione influenzale, dal 2019 al 2020, il CDC (Centers for Disease Control and Prevention) ha registrato 38.000.000 didi influenzaStati Uniti, con 405.000 ricoveri in ospedale e 22.000 morti, come ricorda il sito Kiro7. Tuttavia,ultimi mesi non è stato riportato alcun decesso causato dalnello Stato di Washington. Una tendenza, come spiega il dottor Paul Pottinger, che non riguarda solo questo stato, ma praticamente l’intero ...

AmbrettaM : @SkyTG24 In Italia e scomparsa l'influenza stagionale come sono scomparsi i 65mila morti.annuali per tutte le cause… - twittingelenaa : @marcotatta @GuglielmoCance2 @TgLa7 I ricoveri sotto i 70 sono esigui ed in una misura che il SSN può ovviamente am… - marccardillo : @SignorErnesto Sempre interessante usare la Svezia come gruppo di controllo quando si guardano i dati. Alcuni esper… -

Ultime Notizie dalla rete : L’influenza stagionale Nuovo Decreto: «Stato di emergenza Coronavirus fino al 31 luglio». In arrivo altre chiusure Il Fatto Vesuviano