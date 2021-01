La crisi sulla stampa internazionale. “Renzi sinonimo di slealtà”. “Un uomo disperato, più il partito affonda più lotta per avere attenzione”. “Aveva il potere di distruggere e non ha resistito” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il Guardian rispolvera la definizione di “Demolition Man” riservata a Matteo Renzi dall’Economist nel settembre 2019, quando lasciò il Pd per fondare Italia viva. , e sottolinea che la sua mossa “largamente impopolare” arriva “nel momento peggiore possibile per l’Italia”. Per l’agenzia Reuters “Renzi completa la trasformazione da riformatore a distruttore” e il suo nome è ormai “quasi sinonimo di slealtà e spietate manovre politiche”. El Pais sottolinea che “il presidente della Repubblica è molto deluso” e l’Italia deve ora “trovare la formula per un probabile terzo governo di questa legislatura nel mezzo di una pandemia, proprio quando si decide il destino di quasi 230 miliardi di euro che arriveranno dall’Unione Europea per uscire dalla crisi e il Paese deve presiedere il G-20“. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il Guardian rispolvera la definizione di “Demolition Man” riservata a Matteodall’Economist nel settembre 2019, quando lasciò il Pd per fondare Italia viva. , e sottolinea che la sua mossa “largamente impopolare” arriva “nel momento peggiore possibile per l’Italia”. Per l’agenzia Reuters “completa la trasformazione da riformatore a distruttore” e il suo nome è ormai “quasidie spietate manovre politiche”. El Pais sottolinea che “il presidente della Repubblica è molto deluso” e l’Italia deve ora “trovare la formula per un probabile terzo governo di questa legislatura nel mezzo di una pandemia, proprio quando si decide il destino di quasi 230 miliardi di euro che arriveranno dall’Unione Europea per uscire dallae il Paese deve presiedere il G-20“. ...

