'Grande Fratello Vip 5', Tommaso e Dayane sono i moderni Dante e Beatrice (Di giovedì 14 gennaio 2021) Nella Casa del Grande Fratello Vip 5 vengono annunciati i vincitori delle rime composte martedì. Gli utenti hanno incoronato Tommaso e Dayane, che quindi diventano il Dante e la Beatrice della Casa. I ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 14 gennaio 2021) Nella Casa delVip 5 vengono annunciati i vincitori delle rime composte martedì. Gli utenti hanno incoronato, che quindi diventano ile ladella Casa. I ...

ciropellegrino : La #crisidigoverno voluta da #Renzi è degna degli autori del Grande Fratello vip. E il riferimento non è casuale.… - MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip', Dayane in lacrime: 'Sono stanca di soffrire' #GrandeFratelloVip - matteorenzi : Di fronte alla gravissima situazione che stiamo vivendo in Italia serve la politica: che è studiare, riflettere, pr… - Domenico_p6 : Una specie di golpe versione Grande Fratello VIP? Continuerà a governare con i DPCM? Noi non ce l'abbiamo una Guard… - LetiziaDiquatt3 : RT @JGiulss: Potete anche vincere il Grande Fratello ciò che conta è il seguito ed il successo che avrete una volta fuori #tzvip https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello Grande Fratello Vip, "la vita con te è stata crudele". Bettarini, la battutaccia che scatena il disastro LiberoQuotidiano.it Rosalinda Cannavò criticata da Sonia Lorenzini: “Ha calcato un po’ la mano”

GF Vip, Rosalinda Cannavò criticata da Sonia Lorenzini: "Ha calcato un po' la mano" Sonia Lorenzini una ex protagonista della quinta edizione del Grande ...

Rosalinda Cannavò critica Dayane Mello: “Non mi piace il ragionamento”

GF Vip, Rosalinda Cannavò su Dayane Mello: "Un ragionamento del genere non mi piace" Le nomination è uno degli argomenti di cui si parla parecchio nella ...

GF Vip, Rosalinda Cannavò criticata da Sonia Lorenzini: "Ha calcato un po' la mano" Sonia Lorenzini una ex protagonista della quinta edizione del Grande ...GF Vip, Rosalinda Cannavò su Dayane Mello: "Un ragionamento del genere non mi piace" Le nomination è uno degli argomenti di cui si parla parecchio nella ...