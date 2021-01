Governo: Conte sente direttore generale Fao (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen. (Adnkronos) – Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha avuto questo pomeriggio una conversazione telefonica con il direttore generale della Fao, Qu Dongyu. Lo rende noto palazzo Chigi. Al centro del colloquio la collaborazione sui temi della sicurezza alimentare e della resilienza dei sistemi agroalimentari nel quadro della nostra Presidenza G20 e in vista del ‘Food Systems Summit’ dell’ONU del prossimo settembre, il cui evento preparatorio sarà ospitato a Roma. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen. (Adnkronos) – Il Presidente del Consiglio Giuseppeha avuto questo pomeriggio una conversazione telefonica con ildella Fao, Qu Dongyu. Lo rende noto palazzo Chigi. Al centro del colloquio la collaborazione sui temi della sicurezza alimentare e della resilienza dei sistemi agroalimentari nel quadro della nostra Presidenza G20 e in vista del ‘Food Systems Summit’ dell’ONU del prossimo settembre, il cui evento preparatorio sarà ospitato a Roma. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

