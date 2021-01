Gianluca De Mateis spiega perché ha lasciato il trono | Con la morte di mio nonno ho capito che non volevo nessuna

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Ludovica MarcheseDesi è raccontato tornando a parlare del suo percorso a Uomini e Donne, ma anche degli attuali rapporti con i tronisti dei troni blu e rosa Si è concluso senza un lieto fine il percorso diDea Uomini e Donne. Come sappiamo, infatti, il giovane fisioterapista romano ha preso una decisione sofferta ma necessaria, scegliendo di abbandonare il dating show di Maria De Filippi prima del previsto e, soprattutto, senza aver trovato l’amore. Tutto sommato per lui questo è stato il male minore. Molto peggio sarebbe stato infatti fingere di innamorarsi e questo non è proprio nel suo stile. Per non parlare poi che, all’età di 30 anni, sente di essere alla ricerca di qualcosa di vero e intenso – motivo per cui è così selettivo in amore. Tuttavia, negli ultimi ...