Fidanzati uccisi a Pordenone, Cassazione conferma l'ergastolo per Giosuè Ruotolo (Di giovedì 14 gennaio 2021). È stata confermata dalla Cassazione la condanna all'ergastolo per Giosuè Ruotolo, il giovane accusato di aver ucciso a Pordenone la coppia di Fidanzati Teresa Costanza e Trifone Ragone. I giudici della Suprema corte hanno dichiarato inammissibile il ricorso della difesa di Ruotolo contro la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Trieste il primo marzo 2019.

