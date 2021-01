eRosita scopre un superammasso di galassie

Leggi su corrierenazionale

(Di giovedì 14 gennaio 2021), il telescopio spaziale per le alte energie tedesco, si conferma la macchina perfetta per individuare le strutture più grandi dell’universo: i superammassi diCon la sua massa monstre di circa 1.7 milioni di miliardi di masse solari è uno tra gli “oggetti” più grandi dell’intero universo. Ancora non ha un nome, si trova in direzione… L'articolo Corriere Nazionale.