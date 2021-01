Covid, oggi 17.246 casi e 522 morti. Tasso di positività al 10,7%, Lombardia prima per contagi (Di giovedì 14 gennaio 2021) il di oggi giovedì 14 gennaio 2021 . Nelle ultime 24 ore i nuovi sono stati 17.246 (15.774 ieri), i 522 (507 ieri), secondo i dati del ministero della Salute, a fronte di 160.585 tamponi effettuati. ... Leggi su leggo (Di giovedì 14 gennaio 2021) il digiovedì 14 gennaio 2021 . Nelle ultime 24 ore i nuovi sono stati 17.246 (15.774 ieri), i 522 (507 ieri), secondo i dati del ministero della Salute, a fronte di 160.585 tamponi effettuati. ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Coronavirus oggi: Consulta sospende effetti legge Valle d’Aosta. Nuovo record di vittime in ... Il Sole 24 ORE Arcuri: «Il virus è fra noi e cresce. Vaccinato l’1,5% della popolazione»

«Il virus è fra noi e cresce», ha ricordato Arcuri, «anche se da qualche giorno la pressione sulle terapie intensive si riduce». Dall’inizio della pandemia un italiano ogni 25 ha contratto il coronavi ...

Covid, la Francia anticipa il coprifuoco alle 18. Merkel pensa a un lockdown rafforzato dal 20 gennaio. In Svezia 351 morti: mai così tanti

Mentre l’Italia si appresta a prolungare lo stato di emergenza, introducendo nuove misure per far fronte all’epidemia da Covid19, in Europa preoccupa l’andamento in Germania che nelle ultime 24 ore ha ...

