Coronavirus, focolaio nel carcere di Palermo: 31 positivi tra i detenuti. Uno ha sintomi febbrili

Un focolaio è stato scoperto all'interno del carcere Lorusso Pagliarelli a Palermo. Trentuno detenuti sono risultati positivi al Covid19 dopo aver effettuato il tampone. Uno di loro, infatti, aveva accusato sintomi febbrili e da lì è partito lo screening. A rendere nota la situazione epidemiologica all'interno della struttura è stata la direttrice, Francesca Vazzana. Ancora in corso, invece, i test sul personale. Secondo le prime ipotesi, il focolaio potrebbe essere dovuto ai colloqui che i detenuti comuni hanno continuato ad avere con le famiglie. Nonostante i continui inviti alla prudenza e al mantenimento del distanziamento, infatti, qualcuno si sarebbe comunque avvicinato alla moglie e ai figli, dai quali quindi avrebbe contratto

L’analisi approfondita sullo striscio di un residente del Centro comunale per anziani di Balerna, risultato positivo a fine dicembre al Coronavirus, ha confermato ieri la compatibilità con la nuova va ...

All'interno della struttura è stato riscontrato un focolaio esteso di coronavirus. Le misure adottate dall'Ufficio del medico cantonale ...

L’analisi approfondita sullo striscio di un residente del Centro comunale per anziani di Balerna, risultato positivo a fine dicembre al Coronavirus, ha confermato ieri la compatibilità con la nuova va ...All'interno della struttura è stato riscontrato un focolaio esteso di coronavirus. Le misure adottate dall'Ufficio del medico cantonale ...