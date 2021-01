Coppa Italia, Atalanta-Cagliari 3-1: la Dea conquista i quarti, a segno anche Miranchuk (Di venerdì 15 gennaio 2021) L'Atalanta supera senza troppa fatica il Cagliari e accede ai quarti di finale di Coppa Italia.I bergamaschi hanno sconfitto per 3-1 la compagine sarda nella gara valida per gli ottavi di finale della competizione. Padroni di casa in vantaggio con il russo Miranchuk che ha aperto le marcature a pochi istanti dalla chiusura del primo tempo, al 55' è Riccardo Sottil a pareggiare la gara dopo un'azione personale. La Dea torna però quasi subito in vantaggio: al 62' è infatti Muriel a trafiggere Vicario dopo un perfetto assist di Gosens, il definitivo tris lo mette a segno Sutalo con una deviazione sugli sviluppi di un corner. Gli uomini di Gasperini adesso dovranno attendere la sfida tra Lazio e Parma per capire chi affrontare al prossimo turno. Leggi su mediagol (Di venerdì 15 gennaio 2021) L'supera senza troppa fatica ile accede aidi finale di.I bergamaschi hanno sconfitto per 3-1 la compagine sarda nella gara valida per gli ottavi di finale della competizione. Padroni di casa in vantaggio con il russoche ha aperto le marcature a pochi istanti dalla chiusura del primo tempo, al 55' è Riccardo Sottil a pareggiare la gara dopo un'azione personale. La Dea torna però quasi subito in vantaggio: al 62' è infatti Muriel a trafiggere Vicario dopo un perfetto assist di Gosens, il definitivo tris lo mette aSutalo con una deviazione sugli sviluppi di un corner. Gli uomini di Gasperini adesso dovranno attendere la sfida tra Lazio e Parma per capire chi affrontare al prossimo turno.

