Coca-Cola Hbc al fianco delle famiglie di Marcianise: tablet ai ragazzi per la Dad (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Sono stati consegnati i tablet destinati ai bambini e ai ragazzi di Marcianise, donati dalla Coca-Cola HBC Italia”. Lo ha detto Antonello Velardi, sindaco di Marcianise, città del Casertano.”I 70 tablet sono andati ai ragazzi seguiti dai servizi sociali e ad altri in condizioni economiche svantaggiate, secondo le indicazioni che sono giunte dagli uffici comunali dei servizi sociali e del piano d’ambito. – ha affermato – La fondazione Coca Cola ha avuto la sensibilità di voler aiutare le fasce sociali meno abbienti della nostra città, consentendo ai bambini e ai ragazzi di svolgere la didattica a distanza”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Sono stati consegnati idestinati ai bambini e aidi, donati dallaHBC Italia”. Lo ha detto Antonello Velardi, sindaco di, città del Casertano.”I 70sono andati aiseguiti dai servizi sociali e ad altri in condizioni economiche svantaggiate, secondo le indicazioni che sono giunte dagli uffici comunali dei servizi sociali e del piano d’ambito. – ha affermato – La fondazioneha avuto la sensibilità di voler aiutare le fasce sociali meno abbienti della nostra città, consentendo ai bambini e aidi svolgere la didattica a distanza”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

bangtanoptimist : @EgosShadow7 coca cola big brained ????? sjsjsj - diilettae : @ COCA COLA ITALIA VOGLIAMO PRENDERE ESEMPIO PER FAVORE O DOBBIAMO VIVERE NEL MEDIOEVO? - 97G0LDENBOY : all'inizio della dance break di dynamite fanno finta di bere da una lattina and then c'è stata la conferma della co… - PermenKeras : @CoachJustinL Sambil minum coca cola - Franfryent : RT @vogliobillie: d’ora in poi solo pepsi. coca cola ... ewwwwwwww -

Ultime Notizie dalla rete : Coca Cola Quando comprare Coca Cola sottovalutata del 30%? Proiezioni di Borsa Coca-Cola Hbc al fianco delle famiglie di Marcianise: tablet ai ragazzi per la Dad

“Sono stati consegnati i tablet destinati ai bambini e ai ragazzi di Marcianise, donati dalla Coca-Cola HBC Italia”. Lo ha detto Antonello Velardi, sindaco di Marcianise, città del Casertano.”I 70 tab ...

Quando comprare Coca Cola sottovalutata del 30%?

Siamo in un punto decisivo dei mercati internazionali e Wall Street potrebbe continuare a salire ancora per qualche mese. Su questo mercato ci sono ancora ...

“Sono stati consegnati i tablet destinati ai bambini e ai ragazzi di Marcianise, donati dalla Coca-Cola HBC Italia”. Lo ha detto Antonello Velardi, sindaco di Marcianise, città del Casertano.”I 70 tab ...Siamo in un punto decisivo dei mercati internazionali e Wall Street potrebbe continuare a salire ancora per qualche mese. Su questo mercato ci sono ancora ...