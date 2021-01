Cagliari battuto 3-1, Atalanta ai quarti di Coppa Italia (Di venerdì 15 gennaio 2021) BERGAMO (ITALPRESS) – L'Atalanta batte il Cagliari per 3-1 e accede ai quarti di finale di Coppa Italia dove troverà la vincente della sfida tra Lazio e Parma. Nonostante il turnover varato da Gasperini, la squadra nerazzurra dimostra di attraversare un periodo di forma eccezionale, dominando in lungo e in largo un Cagliari fin troppo rinunciatario. Il primo tempo è un monologo di marca atalantina. Passano appena 4 minuti e i bergamaschi vanno già in vantaggio con il tocco sotto misura di Miranchuk, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Al 10? è Sutalo ad andare vicino al vantaggio prima che, a metà primo tempo, Miranchuk, poi Gosens e infine Freuler chiamino Vicario agli straordinari. Il gol è nell'aria e arriva puntuale al 43? con Muriel che se ne va sulla sinistra, entra in area e ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) BERGAMO (ITALPRESS) – L'batte ilper 3-1 e accede aidi finale didove troverà la vincente della sfida tra Lazio e Parma. Nonostante il turnover varato da Gasperini, la squadra nerazzurra dimostra di attraversare un periodo di forma eccezionale, dominando in lungo e in largo unfin troppo rinunciatario. Il primo tempo è un monologo di marca atalantina. Passano appena 4 minuti e i bergamaschi vanno già in vantaggio con il tocco sotto misura di Miranchuk, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Al 10? è Sutalo ad andare vicino al vantaggio prima che, a metà primo tempo, Miranchuk, poi Gosens e infine Freuler chiamino Vicario agli straordinari. Il gol è nell'aria e arriva puntuale al 43? con Muriel che se ne va sulla sinistra, entra in area e ...

Finisce a Bergamo l’avventura rossoblù in Coppa Italia: Atalanta – Cagliari finisce 3-1

L’Atalanta attacca e il Cagliari resiste fino al 43’ del primo tempo, quando Miranchuk su assist di Muriel sblocca la partita. Vicario difende finché può la porta rossoblù, mentre dall’altra parte Spo ...

