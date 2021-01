Bufera su Radio Deejay per battuta infelice su Harry Styles, Linus risponde “Polemiche inutili sapete la mia posizione” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Su Twitter si è scatenata una Bufera su Radio Deejay a causa di una battuta infelice di Linus su Harry Styles: lo speaker chiarisce “Ci sono molte interpretazioni sulla sua sessualità, dicono che è guarito e sta con Olivia Wilde”, queste sono le parole pronunciate su Harry Styles da Linus, speaker di Radio Deejay, accompagnate con tanto di risate di sottofondo. “Sto scherzando”, ha poi puntualizzato lo speaker, tentando di recuperare lo scivolone commesso. A quanto pare, è troppo tardi, poichè su Twitter è già scattato l’harshtag “RadioDeejayovertheparty”, con diversi commenti negativi riguardo la battuta ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 14 gennaio 2021) Su Twitter si è scatenata unasua causa di unadisu: lo speaker chiarisce “Ci sono molte interpretazioni sulla sua sessualità, dicono che è guarito e sta con Olivia Wilde”, queste sono le parole pronunciate suda, speaker di, accompagnate con tanto di risate di sottofondo. “Sto scherzando”, ha poi puntualizzato lo speaker, tentando di recuperare lo scivolone commesso. A quanto pare, è troppo tardi, poichè su Twitter è già scattato l’harshtag “overtheparty”, con diversi commenti negativi riguardo la...

