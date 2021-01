Blitz nel Napoletano, carabinieri scoprono giro di prostituzione in un centro benessere: un arresto (Di giovedì 14 gennaio 2021) Un centro benessere trasformato in un centro di prostituzione. E’ quanto hanno scoperto i carabinieri della stazione di Saviano (Napoli). I militari dell’Arma hanno dato così esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari ai danni di una 46enne del posto, D.M.M.R. Saviano (Napoli), centro benessere trasformato in una casa a luci rosse: un L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 14 gennaio 2021) Untrasformato in undi. E’ quanto hanno scoperto idella stazione di Saviano (Napoli). I militari dell’Arma hanno dato così esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari ai danni di una 46enne del posto, D.M.M.R. Saviano (Napoli),trasformato in una casa a luci rosse: un L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

ForzaVenezia : Vaccini, scuole chiuse, zone rosse: non ne possiamo più! Questo il messaggio lanciato in 100 città italiane, compre… - FNuovaSicilia : RT @LucaCastellini: Vaccini, scuole chiuse, zone rosse: non ne possiamo più! Questo il messaggio lanciato in 100 città italiane, compresa #… - FNuovaSicilia : RT @FNVeneto: Vaccini, scuole chiuse, zone rosse: non ne possiamo più! Questo il messaggio lanciato in 100 città italiane nel blitz militan… - GBonConti : RT @FNVeneto: Vaccini, scuole chiuse, zone rosse: non ne possiamo più! Questo il messaggio lanciato in 100 città italiane nel blitz militan… - GBonConti : RT @LucaCastellini: Vaccini, scuole chiuse, zone rosse: non ne possiamo più! Questo il messaggio lanciato in 100 città italiane, compresa #… -

Ultime Notizie dalla rete : Blitz nel Nasconde bomba carta, pistole e proiettili nel garage: arrestato dopo blitz nel Nolano Il Fatto Vesuviano Covid, i Nas sequestrano 437 confezioni di farmaci cinesi illegali: blitz anche in 4 negozi del centro di Roma

Covid e truffe, nuovo capitolo. Un totale di 437 confezioni di farmaci cinesi illegali per il trattamento di sintomi influenzali sono state sequestrate dai Carabinieri dei Nas e, di queste, ...

Blitz antidroga: 9 arresti a Scampia, Palma Campania, Sant’Antonio Abate e Soccavo ECCO I NOMI

Continua senza sosta l’attività dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli nel contrasto al traffico di stupefacenti. In due giorni arrestate 9 ...

Covid e truffe, nuovo capitolo. Un totale di 437 confezioni di farmaci cinesi illegali per il trattamento di sintomi influenzali sono state sequestrate dai Carabinieri dei Nas e, di queste, ...Continua senza sosta l’attività dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli nel contrasto al traffico di stupefacenti. In due giorni arrestate 9 ...