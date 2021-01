Bettini pensa ai costruttori: "Conte parlerà e loro si paleseranno" (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il dirigente del Pd Goffredo Bettini, in un'intervista rilasciata per Tg2 Post, ha dichiarato che il premier Conte "si presenterà con un discorso limpido, rivolto agli italiani, senza ulteriori ... Leggi su globalist (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il dirigente del Pd Goffredo, in un'intervista rilasciata per Tg2 Post, ha dichiarato che il premier"si presenterà con un discorso limpido, rivolto agli italiani, senza ulteriori ...

EBamusement : @ferdinandodanzi @mariolavia @nzingaretti @dariofrance L'unico che pensa è Bettini ed è pure peggio - PalazzoAntonio : @gaiatortora Il PD non esiste. Non avendo un segretario hanno resuscitato Bettini come consulente .... Pensa come s… - nillaceli : RT @TutankhatonEdit: @mariolavia Perché pensa di esser lui a decidere tutto D'altronde Zingaretti, Bettini, Crimi quello gli han detto - TutankhatonEdit : @mariolavia Perché pensa di esser lui a decidere tutto D'altronde Zingaretti, Bettini, Crimi quello gli han detto - CanciAbo : @robellardi @matteorenzi @_vedocose Se uno pensa che Bettini sia Richelieau poi è perfino ovvio che si cacci nei guai. -

L'appello è rivolto "ai parlamentari che hanno come discriminante il rapporto con l'Europa" e per quelli che "considerano le elezioni una sciagura", ha concluso Bettini.

Governo, oggi la crisi: l'alt di Conte a Italia Viva spiazza anche il Pd

Nel Cdm notturno le ministre di Iv si astengono sul Recovery, le dimissioni attese nel pomeriggio con una lettera. La mossa del premier compatta i 5S e ...

